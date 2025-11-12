La gobernadora Maru Campos encabezó este miércoles en la ciudad de Chihuahua, la ceremonia de arranque de la construcción de una red de agua potable en la colonia Vista Hermosa, que beneficiará de manera directa a 360 familias, una secundaria y dos templos.

En esta obra se hará una inversión de 9.5 millones de pesos (mdp) y consiste en la colocación de 3 mil metros de tubería de PCV de tres pulgadas de diámetro, la conexión de 360 tomas domiciliarias, así como la rehabilitación de la infraestructura existente en algunas áreas.

Se desarrolla en una sola etapa, con recursos propios de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) Chihuahua. Su conclusión está proyectada para julio del año próximo.

La mandataria explicó que sus prioridades, desde que se desempeñó como alcaldesa de la capital y ahora como Gobernadora, ha sido llevar los servicios esenciales a todos los rincones, sobre todo a quienes más lo necesitan.

El proyecto que hoy comienza, mencionó, se vuelve una realidad tras 30 años de lucha, paciencia y esperanza por parte de los vecinos, pues se dijo convencida de que estas son las obras que realmente importan, las que traen dignidad a las familias.

“Este Gobierno del Estado y una servidora tienen muy claro que el agua no es un lujo, es salud, es dignidad, es vida y es un derecho que ustedes tienen, y que debe llegar a todos los hogares por igual, no importa en qué parte de la ciudad vivamos”, enfatizó Maru Campos.

Recordó a los asistentes que no están solos, y que su administración no solo promete, sino que construye y vuelve tangibles obras bien hechas y duraderas, cuyos beneficios llegan no solo a las personas de hoy, sino también a sus hijos y sus nietos.

El director general del organismo operador, Alan Falomir, reiteró que después de muchos años de solicitudes de los vecinos esta red será una realidad, por lo que agradeció a la titular del Ejecutivo por ser una aliada del agua no solo en la ciudad, sino en todo el estado.

Subrayó que en lo que va de la administración, se han invertido 1,200 mdp en esta materia, cinco veces más de lo que destinó la administración pasada. Añadió que suman casi 200 kilómetros nuevos de tubería, sin aumentar el costo del recurso.

Leticia Moreno, representante de los habitantes de la colonia, afirmó que esta obra no son solo tuberías, sino la tranquilidad de poder abrir una llave y contar con el recurso, sin acarreos, por lo cual, agradeció el trabajo de la Gobernadora y de la JMAS, y su interés por mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.