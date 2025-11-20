Inicio » Arranca nueva etapa de “Hazlo Posible”: jóvenes y vecinos rescatan el parque América Central
Ciudad JuárezPortada

Arranca nueva etapa de “Hazlo Posible”: jóvenes y vecinos rescatan el parque América Central

by Eduardo Huízar
written by Eduardo Huízar 0 comments

Ciudad Juárez.— Con escobas, brochas, bolsas de basura y una energía imparable, arrancó nuevamente el proyecto “Hazlo Posible: Jóvenes como Agentes del Cambio”, que desde el 8 y 9 de noviembre movilizó a decenas de voluntarios en el parque América Central, ubicado en la colonia Hacienda del Real.

@juareznoticias.com

Arranca nueva etapa de “Hazlo Posible”: jóvenes y vecinos rescatan el parque América Central

♬ United – Itay Kashti

En esta jornada participaron 24 estudiantes de Nanotecnología de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ), quienes se sumaron a las brigadas de trabajo comunitario para mejorar espacios públicos deteriorados.

Además de los jóvenes universitarios, habitantes del sector se unieron espontáneamente para pintar muros, limpiar áreas verdes, cortar pasto y retirar basura y escombros que por meses habían afectado la imagen y el uso del parque.

El proyecto es impulsado por la Asociación Civil Espacio y Cultura, en colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), como parte de una estrategia para fortalecer la participación ciudadana y reconstruir tejido social.

banner

Los organizadores destacaron que los voluntarios son el motor de estas brigadas, y señalaron que ver a jóvenes y vecinos trabajar juntos demuestra que la transformación de Juárez es posible cuando la comunidad se involucra.

You Might Also Like

You may also like

Salió al médico y terminó en Croacia: el increíble viaje de 20...

Transportistas y campesinos planean tomar aduanas en Juárez y en otras fronteras...

Avanza la Torre Centinela entre retrasos, costos millonarios y dudas sobre privacidad

Detienen a presunto responsable de homicidio en la colonia Vista del Sol

Recortan recorrido del Desfile de la Revolución Mexicana debido al mal clima

Se coronan Indias de la UACJ campeonas en la Copa Lobos del...

Juárez noticias All Right Reserved.