Ciudad Juárez.— Con escobas, brochas, bolsas de basura y una energía imparable, arrancó nuevamente el proyecto “Hazlo Posible: Jóvenes como Agentes del Cambio”, que desde el 8 y 9 de noviembre movilizó a decenas de voluntarios en el parque América Central, ubicado en la colonia Hacienda del Real.

@juareznoticias.com Arranca nueva etapa de “Hazlo Posible”: jóvenes y vecinos rescatan el parque América Central ♬ United – Itay Kashti

En esta jornada participaron 24 estudiantes de Nanotecnología de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ), quienes se sumaron a las brigadas de trabajo comunitario para mejorar espacios públicos deteriorados.

Además de los jóvenes universitarios, habitantes del sector se unieron espontáneamente para pintar muros, limpiar áreas verdes, cortar pasto y retirar basura y escombros que por meses habían afectado la imagen y el uso del parque.

El proyecto es impulsado por la Asociación Civil Espacio y Cultura, en colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), como parte de una estrategia para fortalecer la participación ciudadana y reconstruir tejido social.

Los organizadores destacaron que los voluntarios son el motor de estas brigadas, y señalaron que ver a jóvenes y vecinos trabajar juntos demuestra que la transformación de Juárez es posible cuando la comunidad se involucra.