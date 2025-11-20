Ciudad Juárez.— Con escobas, brochas, bolsas de basura y una energía imparable, arrancó nuevamente el proyecto “Hazlo Posible: Jóvenes como Agentes del Cambio”, que desde el 8 y 9 de noviembre movilizó a decenas de voluntarios en el parque América Central, ubicado en la colonia Hacienda del Real.
En esta jornada participaron 24 estudiantes de Nanotecnología de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ), quienes se sumaron a las brigadas de trabajo comunitario para mejorar espacios públicos deteriorados.
Además de los jóvenes universitarios, habitantes del sector se unieron espontáneamente para pintar muros, limpiar áreas verdes, cortar pasto y retirar basura y escombros que por meses habían afectado la imagen y el uso del parque.
El proyecto es impulsado por la Asociación Civil Espacio y Cultura, en colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), como parte de una estrategia para fortalecer la participación ciudadana y reconstruir tejido social.
Los organizadores destacaron que los voluntarios son el motor de estas brigadas, y señalaron que ver a jóvenes y vecinos trabajar juntos demuestra que la transformación de Juárez es posible cuando la comunidad se involucra.