Como parte de la rehabilitación de espacios públicos con el programa del Presupuesto Participativo, la Dirección General de Obras Públicas inició con los trabajos de mejoramiento del parque Fuente de David, ubicado en la colonia Jardines del Lago entre las calles Fuente de Cibeles y Fuente de Zeus.



Daniel González García, titular de la dependencia, comentó que la obra consta de la construcción de una cancha de usos múltiples con reja perimetral, módulo de juegos, así como la rehabilitación de un área de juegos existente, proyecto que se ejecuta con una inversión de 3 millones 800 mil pesos.



El director señaló que por medio del Presupuesto Participativo se ha hecho un desarrollo importante

en las colonias, ya que se ha trabajado en años anteriores en la rehabilitación de otros parques y calles que benefician a los vecinos del sector.



“Hemos hecho obras en años pasados y la misma gente ha propuesto otras que van alrededor de lo que ya se ha hecho, lo quiero comentar porque el año pasado hicimos una intervención en el parque Verona y sabemos que los vecinos lo usan mucho ahí la cancha de usos múltiples; en ese sector se construyó también la calle Fuente de Cibeles que es una de las principales que conectan las colonias de ahí”, mencionó el funcionario.



Dicho parque corresponde de la cartera de proyectos ganadores del Presupuesto Participativo 2025, destacando que se trabaja actualmente en 4 parques más de este mismo fondo.