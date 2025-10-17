El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, lanzó una dura crítica contra Movimiento Ciudadano (MC) y su líder, Jorge Álvarez Máynez, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum anticipara una posible alianza entre el Partido Acción Nacional (PAN) y el partido naranja rumbo a los próximos procesos electorales.

Alejandro Moreno acusó a MC de actuar en favor del partido oficialista Morena y de contribuir a la fragmentación de la oposición.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el dirigente priista sostuvo que el partido liderado por Álvarez Máynez pretende presentarse como una opción opositora cuando, a su juicio, sus acciones benefician directamente al gobierno federal.

“Por más que el cínico de Jorge Álvarez Máynez y Movimiento Ciudadano intenten disfrazarse de oposición, el pueblo de México ya sabe que son empleados de MORENA. Esquiroles, lacayos y entregados. Su única misión es dividir, confundir y hacerle el trabajo sucio al poder. ¡No tienen vergüenza, no tienen convicciones y, sobre todo, no tienen amor por México!

Hablan de unidad, pero se arrastran ante quienes destruyen al país. ¿Existe algo más hipócrita que eso? No piensan en las familias mexicanas, sólo en cómo seguir siendo útiles para que MORENA se mantenga en el poder”, señaló el líder priista.

En su declaración, señaló que la estrategia de MC busca dividir a las fuerzas opositoras y debilitar la posibilidad de construir un bloque político que haga contrapeso a Morena.

“A Movimiento Ciudadano no le interesa sumar para ganar. Le interesa dividir para restar. En 2021 fue clarísimo: cuando México necesitaba una oposición unida, decidieron no sumarse. El resultado lo vivimos todos. MORENA adueñándose del país, a la mala, burlándose de la voluntad popular.

El pueblo de México no puede seguir permitiendo que Movimiento Ciudadano avale, solape y facilite la destrucción del país. Esto no es personal, es político. Es sobre su actuar, sobre su decisión de servir al oficialismo y no a México”, indicó Moreno.

‘Alito’ Moreno recordó que durante las elecciones de 2021, Movimiento Ciudadano optó por competir en solitario en lugar de sumarse a la coalición “Va por México”, integrada entonces por el PRI, PAN y PRD. Según su interpretación, esa decisión permitió que el partido en el poder consolidara su presencia en diversos estados del país y mantuviera el control en el Congreso.

El dirigente también aseguró que el comportamiento de MC responde a intereses personales y no al bienestar de la ciudadanía, acusando a sus dirigentes de priorizar su relación con el oficialismo por encima de una agenda verdaderamente opositora. Añadió que esta postura obstaculiza los esfuerzos por frenar lo que calificó como la “destrucción institucional” impulsada por el gobierno actual.

Finalmente, Moreno Cárdenas llamó a los electores a no respaldar a Movimiento Ciudadano en futuros comicios y afirmó que el PRI representa una alternativa con experiencia de gobierno y compromiso con la estabilidad nacional. Su mensaje se suma al debate político que generó la declaración de Sheinbaum sobre una eventual alianza entre el PAN y MC, que ha provocado nuevas tensiones entre los partidos opositores.

“¿De verdad no les queda claro que esto no se trata de partidos ni de simpatías? Esto se trata de defender a la Nación. El día que entiendan que la Patria está por encima de su hipocresía, ese día empezaremos a construir otra historia. Pero mientras sigan siendo serviles a MORENA, el pueblo de México los va a seguir poniendo en su lugar. ¡Ni un voto a Movimiento Ciudadano! ¡El PRI sí sabe gobernar!”, finalizó Moreno.

