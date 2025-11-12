Inicio » Arrestan a presunto narcomenudista en la colonia Revolución Mexicana
Portada

Arrestan a presunto narcomenudista en la colonia Revolución Mexicana

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Norte, en colaboración con la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, detuvieron a quien se identificó como José Reyes C. B., de 56 años de edad, por delitos contra la salud.

Con información recabada por los policías investigadores del Centro de Operaciones Estratégicas, se ubicó y detuvo al probable narcomenudista en el cruce de las calles Feliciano Rodríguez y Enrique Hernández, de la colonia Revolución Mexicana, en Ciudad Juárez.

Durante la intervención policial, detectaron que se encontraba en posesión de una bolsa de plástico que contenía una sustancia química granulada con las características del cristal, con un peso de 100 gramos.

El detenido y la droga asegurada, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República, quien continuará con las investigaciones correspondientes.

banner
You Might Also Like

You may also like

Entregan apoyos del programa NutriChihuahua a 200 personas adultas mayores y con...

Ponen en marcha el programa “Todos Pagamos el Agua”

Jóvenes de la “Generación Z México” preparan manifestación en la Plaza de...

Inauguran Hyundai East El Paso con presencia del alcalde Pérez Cuéllar

Revisa SSPE Cereso #3 en busca de artefactos prohibidos

Retiran cableado obsoleto sobre la avenida Tecnológico

Juárez noticias All Right Reserved.