Elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Norte, en colaboración con la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, detuvieron a quien se identificó como José Reyes C. B., de 56 años de edad, por delitos contra la salud.

Con información recabada por los policías investigadores del Centro de Operaciones Estratégicas, se ubicó y detuvo al probable narcomenudista en el cruce de las calles Feliciano Rodríguez y Enrique Hernández, de la colonia Revolución Mexicana, en Ciudad Juárez.

Durante la intervención policial, detectaron que se encontraba en posesión de una bolsa de plástico que contenía una sustancia química granulada con las características del cristal, con un peso de 100 gramos.

El detenido y la droga asegurada, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República, quien continuará con las investigaciones correspondientes.