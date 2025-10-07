Con base en trabajos de inteligencia y análisis táctico realizados por la Policía del Estado, instruidos por el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez; se logró la detención de dos personas presuntamente relacionadas con un homicidio ocurrido el pasado 3 de octubre en la colonia Parajes de San Isidro, en Ciudad Juárez.

La intervención, realizada en coordinación con la Guardia Nacional en el fraccionamiento Valle de Allende, derivó del seguimiento al evento doloso, en el que detectives de la corporación efectuaron el análisis que permitió identificar a dos posibles responsables y establecer su ruta de escape hacia Volcán de San Pedro.

En este lugar los agentes ubicaron un vehículo con características similares al automotor utilizado durante el ataque.

Al realizar una inspección preventiva, se localizaron dos armas de fuego cortas, 19 cartuchos y una bolsa con 245 gramos de sustancia cristalina similar a la metanfetamina, motivo por el cual se procedió a la detención de Claudia Nallely “N”, de 34 años, y Eduardo “N”, de 20 años.

Durante la intervención también se aseguró un vehículo Ford Fusion color gris con negro, que junto con el armamento, el narcótico y los detenidos, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para las investigaciones correspondientes.

Con estas acciones, la SSPE reafirma su compromiso con la investigación de los delitos de alto impacto y con la aplicación de estrategias sustentadas en inteligencia, tecnología y coordinación interinstitucional, enfocadas en preservar la seguridad de las familias chihuahuenses.