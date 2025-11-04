Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) detuvieron a cuatro personas presuntamente relacionadas con el incendio registrado el pasado 25 de octubre en un almacén de frutas y verduras.

El comercio está ubicado en el cruce de Tuna y Sorgo, colonia El Granjero, en Ciudad Juárez, donde cuatro vehículos también resultaron consumidos por el fuego.

En una primera intervención realizada el 3 de noviembre, agentes estatales en coordinación con la Guardia Nacional ubicaron un vehículo Hyundai Accent gris modelo 2019, placas B94SKN5, vinculado al hecho.

En el lugar fueron detenidos Kevin “N”, de 25 años, y Luis Fernando “N”, de 21 años. Durante la inspección se aseguró una bolsa que contenía cuatro envoltorios con hierba verde, seca y olorosa con características propias de la marihuana, con un peso aproximado de 37 gramos.

Minutos después, en seguimiento a la investigación y al análisis de videograbaciones, se localizó en la colonia Toribio Ortega a Jesús Manuel “N”, de 24 años, quien coincidía con las características de uno de los sujetos que presuntamente arrojaron bombas tipo “molotov”. Al realizarle una inspección, se le aseguró un envoltorio con hierba verde y seca con características de marihuana, con un peso aproximado de 34 gramos.

Posteriormente, en la colonia Sierra Vista, los agentes ubicaron a Usiel Aarón “N”, de 22 años, cuyas características también coincidían con uno de los participantes en el ataque. Durante la inspección preventiva se aseguraron ocho envoltorios con polvo blanco y fino con características de la cocaína, con un peso aproximado de 4.8 gramos.

Los cuatro detenidos, así como la droga y el vehículo asegurado, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones procedentes.