Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscritos a la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas (FEOE) en Ciudad Juárez, con apoyo del Ejército Mexicano, detuvieron este viernes 3 de octubre, a dos hombres en flagrancia por los delitos de violación a la ley general de arma de fuego y explosivos, y contra la salud.

Los masculinos se identificaron como Jesús Antonio H.L., de 35 años de edad, originario de a Tabasco, y José Guadalupe T., de 22 años de edad originario de Durango, quienes fueron detenidos en el cruce de las calles Profesora María Martínez y Manuel Altamirano, de la colonia Bellavista.

Como resultado de la intervención policial, en la que participaron también la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), se aseguraron un vehículo marca Ford Expedition 2004, color arena, un arma de fuego tipo fusil, y dos cargadores abastecidos cada uno con 25 cartuchos útiles calibre .223.

Tanto los detenidos, como lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público del fuero común, para continuar las investigaciones que esclarezcan los hechos y se puedan fincar responsabilidades penales.

Con estas acciones que se realizan de manera permanente y gracias a las denuncias anónimas, se combate la compra y venta de droga, garantizando seguridad a la población.