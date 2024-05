En un sorprendente giro de los acontecimientos, un hombre de 81 años fue arrestado después de aterrorizar a la comunidad de Azusa con una resortera durante casi una década. El individuo, identificado como Prince Raymond King y conocido como el «tirador de resortera en serie», fue detenido el 23 de mayo bajo sospecha de vandalismo en serie.

La detención de King ocurrió después de que los oficiales del Departamento de Policía de Azusa fueran enviados a la cuadra 900 de North Enid Avenue por problemas relacionados con la calidad de vida en el área. Según el comunicado de la policía, la investigación reveló que, durante aproximadamente 10 años, decenas de ciudadanos fueron víctimas de un tirador en serie que rompía ventanas y parabrisas, y que estuvo cerca de golpear a personas con rodamientos de bolas.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas durante los incidentes, según informó el teniente de la policía de Azusa, Jake Bushey. “Ha estado sucediendo durante muchos años porque simplemente no identificamos quién era el sospechoso“, declaró Bushey.

El Departamento de Policía de Azusa comenzó a investigar desde el primer incidente reportado. Los agentes de la Unidad de Aplicación Dirigida cumplieron una orden de registro en el vecindario donde frecuentemente se reportaban estos ataques. Durante la búsqueda, se encontraron rodamientos de bolas y una resortera en la residencia de King, lo que llevó a su arresto.

Las autoridades no divulgaron cuántos rodamientos de bolas se encontraron en el domicilio de King. El teniente Bushey mencionó que no estaba seguro de cómo se identificó a King, pero los detectives descubrieron que la mayoría de los ataques se llevaron a cabo desde su patio trasero y otros desde un vecindario cercano.

Hasta el momento, se desconocen los motivos detrás de los actos vandálicos de King. “No conocemos ningún otro motivo que no sea una travesura maliciosa“, comentó Bushey, quien agregó que los ataques no fueron aleatorios, aunque aún no se sabe por qué ciertas propiedades o personas fueron específicamente atacadas.

Prince Raymond King fue ingresado en una prisión sin derecho a fianza, según los registros de los reclusos. Se espera que comparezca ante un tribunal esta semana, donde se determinarán las consecuencias legales de sus acciones tras una década de terror en Azusa.