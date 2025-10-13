Inicio » Arrestan a pareja de presuntos extorsionadores
Portada

Arrestan a pareja de presuntos extorsionadores

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Norte, detuvieron en el término de la flagrancia a quienes se identificaron como Ángela M. M. y Brian Josué C. A., por el delito de extorsión, cometido en Ciudad Juárez.

De acuerdo con la investigación ministerial, el pasado miércoles 8 de octubre, la pareja en mención llegó al domicilio de la víctima y la amenazaron con atentar contra su integridad y la de su familia, si no entregaba cierta cantidad de dinero.

Presentada la denuncia, el agente del Ministerio Público de la Unidad Antiextorsión, brindó asesoría y manejo de crisis al afectado, instrumentándose un operativo en el que se logró detener a los presuntos extorsionadores en el cruce de la calle Henequén e Independencia, en el momento en que acudieron a recoger el dinero de la extorsión.

Los detenidos, de 23 y 29 años de edad, así como lo asegurado, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, para las investigaciones correspondientes y posterior formulación de imputación.

banner
You Might Also Like

You may also like

Registrarán mañana baja presión de agua Los Nogales y colonias aledañas

Más de 100 servicios brindó Auxilio Vial durante las lluvias

Recupera policía municipal siete vehículos con reporte de robo gracias a operativo especial

Presenta SSPE resultados contundentes a 49 meses de administración

La diputada de Morena Rosana Díaz recorre colonias del 4 distrito para...

Reconocen potencial de Chihuahua como estado líder en semiconductores durante Foro Internacional

Juárez noticias All Right Reserved.