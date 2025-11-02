A 02 de noviembre de 2025-. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal arrestaron a Francisco Javier M. D. y Jaqueline D. A., por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos contra la ley federal de armas de fuego y explosivos y delitos contra la salud.

Agentes municipales que realizaban labores de prevención y vigilancia en el fraccionamiento Horizontes del Sur, se percataron de una pareja a bordo de un vehículo de la marca Chevrolet Malibú, color arena, modelo 2006, el cual era conducido de manera imprudente en el cruce de las calles Arquitecto Adamo Boari y Arquitecto José Villagrán García, en el fraccionamiento en mención.

Motivo por el cual le marcaron el alto al conductor por protocolos de seguridad y al realizarles una inspección preventiva observaron a simple vista un objeto con apariencia de arma de fuego en el portavasos central.

Como resultado de la revisión, se aseguró un arma de fuego corta calibre 9 milímetros, con un cargador abastecido con doce cartuchos útiles, así mismo en el bolso de mano de la mujer se localizó un envoltorio de plástico en color amarillo con aproximadamente 44 gramos de cristal, procediendo con su detención.

Previa lectura de derechos, Francisco Javier M. D. de 20 años y Jaqueline D. A. de 23 años, fueron puestos a disposición ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos antes mencionados.