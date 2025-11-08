Elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Norte, detuvieron en flagrancia a quien dijo llamarse Edgar M. C., por encontrarse en posesión de envoltorios que contienen una sustancia con las características del cristal.

La detención de la mencionada persona fue en las calles Jamaica y Paraguay de la colonia Ex hipódromo, en ciudad Juárez, en donde los policías investigadores realizaban labores contra el narcomenudeo.

En el lugar procedieron a realzarle una inspección y detectaron que entre sus pertenencias tenía 10 envoltorios de plástico que contenían la sustancia color blanco y granulada con un peso de 14 gramos.

El detenido de 46 años de edad y la droga, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público del Centro de Operaciones Estratégicas, quien se encargará de continuar con las diligencias correspondientes.