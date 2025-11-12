La Secretaría de Marina (Semar) informó este martes la detención de Yajaira Berenice Sánchez Castellanos, alias “La China”, identificada como presunta integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y generadora de violencia en el municipio de Manzanillo, Colima.

De acuerdo con las autoridades, la mujer está señalada por su presunta participación en hechos de extrema violencia, incluyendo ejecuciones, descuartizamientos y venta de droga en la región portuaria.

La captura se realizó durante un operativo de vigilancia en la colonia La Joya II, en la delegación Santiago, como parte de la Estrategia de Seguridad “Colima Seguro”, implementada por la Marina en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública estatal y la Policía Estatal de Colima.

Durante la detención, se aseguraron 36 dosis y 44.51 gramos de metanfetamina, dinero en efectivo, equipo de comunicación y una motocicleta sin placas que era utilizada para desplazarse en la zona.

La detenida fue puesta a disposición del Ministerio Público federal para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Según las indagatorias, “La China” era la encargada del último piso del edificio 16 de la CROM, en Manzanillo, el cual fungía como centro de operaciones y sitio de retención y ejecución de víctimas.

También se le vincula con una estructura delictiva encabezada por Giancarlo “N”, alias “Raptor”, y Francisco “N”, alias “Chacalo”, responsables de operaciones de narcomenudeo y homicidios en Colima y Villa de Álvarez.

La Semar detalló que la Estrategia Colima Seguro cuenta con el despliegue de mil elementos navales y 123 camionetas tácticas para reforzar la seguridad en la entidad, considerada una de las más afectadas por la violencia del crimen organizado.

Aristegui