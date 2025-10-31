Inicio » Arrestan a presunto secuestrador; víctima fue localizado sin vida
Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Norte, capturaron a Enrique Alberto E. G., quien contaba una orden de aprehensión por el delito de secuestro agravado.

El mandato judicial girado bajo la causa penal 3568/2025, fue cumplimentado ayer jueves, en la calle Juárez – Porvenir y Riveras de Tepeyac, de la colonia Riveras del Bravo, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con la investigación ministerial, el detenido de 36 años de edad, participó en el secuestro de una víctima identificada como Manuel M. H., quien fue localizado sin vida.

El detenido fue puesto a disposición del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos conocedor de la causa penal, para ser llevado a la audiencia de formulación de imputación.

