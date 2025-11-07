En seguimiento a los trabajos para combatir el narcomenudeo en la ciudad de Parral, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) detuvieron en flagrancia a dos personas por posesión simple de narcóticos.

La acción policial tuvo lugar ayer jueves, cuando los Agentes realizaban patrullajes para la disuasión del delito sobre la calle 09 de mayo, de la colonia Héroes de la Revolución.

En dicho lugar, revisaron un automóvil de la marca Nissan, línea Sentra, modelo 1994, de color rojo, en cuyo interior localizaron dos envoltorios de plástico con diversas porciones de metanfetamina.

Por lo anterior, se detuvo a los ocupantes del vehículo de nombres Roberto O. J. y Nayeli Itzel H. L., de 41 y 24 años de edad, por delitos contra la salud, quedando a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur para las investigaciones correspondientes.