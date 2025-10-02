Un artista de Vietnam, identificado como Huyền y originario de la provincia de Nam Định, acaba de ser reconocido por Guinness World Records tras alcanzar un logro fuera de lo común: sus uñas, con una longitud total de 594,45 centímetros, superan la altura de una jirafa adulta.

La medición oficial se realizó a principios de 2025 en su propia residencia, bajo la supervisión de Craig Glenday, editor en jefe de Guinness. Para obtener la cifra, un equipo especializado recorrió la curvatura de cada uña con un cordón de medición, alcanzando 388,85 centímetros en la mano izquierda y 205,6 en la derecha.

La uña más larga es la del pulgar izquierdo, que mide 127,5 centímetros. Este récord lo coloca como el hombre con las uñas más largas del mundo, un título que estaba vacante desde la muerte del estadounidense Melvin Boothe.

Detrás de este peculiar logro hay una historia personal. Según Huyền, la decisión de dejar crecer sus uñas fue inspirada por su padre, quien era chamán. “Quería verme más majestuoso, como maestro y artista”, explicó.

Mantenerlas, sin embargo, no ha sido fácil. Vestirse, dormir y evitar que la humedad las dañe son desafíos diarios que enfrenta con la ayuda de su esposa, Thi Thuan, quien lo apoya tanto en su vida personal como en su faceta artística.

A pesar de las dificultades, Huyền sigue creando murales, sorprendiendo a todos con la delicadeza de su trabajo. Hoy, sus uñas no solo son un símbolo de resistencia personal y espiritual, sino también un récord mundial que lo coloca en la edición 2026 del famoso libro Guinness.