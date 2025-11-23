Inicio » Asegura Israel haber asesinado al jefe del Estado Mayor de Hezbolá en un ataque en Beirut
Asegura Israel haber asesinado al jefe del Estado Mayor de Hezbolá en un ataque en Beirut

Israel anunció el domingo por la noche que había neutralizado a Haitham Tabatabai, el jefe del Estado Mayor de Hezbolá, en un atentado en Beirut, la capital libanesa, que causó al menos cinco muertos y 25 heridos, según las autoridades locales. Se trata del primer ataque israelí en Beirut desde el pasado mes de junio.

abre la puerta a una escalada de ataques en todo Líbano”, declaró Mahmud Qamati, vicepresidente del consejo político de Hezbolá, desde el lugar del atentado.

En un comunicado, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, declaró: “Seguiremos actuando con contundencia para impedir cualquier amenaza a los residentes del norte y al Estado de Israel”.

El presidente libanés, Joseph Aoun, condenó el ataque del domingo y acusó a Israel de negarse a aplicar el final del acuerdo de alto el fuego. Pidió a la comunidad internacional que “intervenga enérgica y seriamente para detener los ataques contra Líbano y su pueblo”.

Se le consideraba el sucesor de Ibrahim Akil, que murió en septiembre de 2024 en los ataques israelíes que acabaron con gran parte de la cúpula de Hezbolá, incluido su antiguo líder, Hasán Nasralá.

El Ejército israelí dijo que “comandaba la mayoría de las unidades de Hezbolá y trabajó duro para que volvieran a estar listas para la guerra contra Israel.” El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí dijo que su asesinato se produjo tras repetidas violaciones del alto el fuego por parte de Hezbolá.

