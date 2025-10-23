El ministro de Defensa de Venezuela dijo que cualquier operación de la CIA contra su país “fracasará”, luego que el presidente de EU, Donald Trump, autorizara operaciones de inteligencia contra objetivos del chavismo.

Estados Unidos desplegó en el Caribe una flotilla de destructores, un submarino y barcos con fuerzas especiales para operaciones militares que llevaron al bombardeo de lanchas “narcoterroristas” procedentes del país sudamericano.

Venezuela asegura, no obstante, que se trata de un plan para derrocar al presidente Nicolás Maduro.

Trump autorizó la semana pasada las operaciones encubiertas.

“Sabemos que la CIA está presente no solamente en Venezuela, sino en todas partes del mundo”, dijo el ministro Vladimir Padrino. “Podrán meter no sé cuantos cuerpos adscritos a la CIA en operaciones encubiertas desde cualquier flanco de la nación y cualquier intento fracasará”.

Padrino supervisó una nueva ronda de ejercicios militares en estados costeros de Venezuela.

ElUniversal