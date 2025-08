El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, aseguró que no existe la posibilidad de que se cambien a los coordinadores de Morena en el Senado ni en la Cámara de Diputados. “Como dice la canción, ‘son rumores, son rumores’”, aseveró el senador, luego de que corrió el rumor de que Ricardo Monreal y Adán Augusto López dejarán de ser los coordinadores de Morena en ambos organismos legislativos por las polémicas en las que se ven envueltos.

Monreal fue fotografiado en el restaurante “Flor y Nata” del hotel Rosewood Villa Magna, en España. Sin embargo, el legislador argumentó que voló a Madrid para festejar su 40 aniversario de bodas y solo cómo en ese lugar, pero no se hospedó ahí. Mientras tanto, Adán Augusto López es señalado de estar relacionado con las actividades criminales de su exsecretario de Seguridad en Tabasco Hernán Bermúdez, expolicía acusado de encabezar el grupo criminal “La Barredora”,

El presidente del Senado también culpó al Partido Acción Nacional (PAN), al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y a Movimiento Ciudadano (MC) de no querer que se discuta en la Comisión Permanente el tema de Adán Augusto López y su exsecretario de seguridad Hernán Bermúdez. “Si la oposición quisiese discutir la agenda política, ya la hubiéramos discutido. Desde la semana anterior estábamos preparados y dispuestos a esa discusión.

La oposición no lo ha querido. Van a decir que nosotros somos los que la estamos evitando”, mencionó el morenista. Además, aseveró que nunca les ha negado a los senadores de la oposición que se expresen “con absoluta libertad” y aclaró que solo busca que se apeguen a las reglas.

“Ellos no han querido discutir la agenda política. (…) Las veces que han querido discutir algo, lo hemos discutido.

Primera noticia que tengo, que la oposición me obedece y que, si le digo, no discutas, no discute. No sé por qué no me hacían caso antes y ahora sí me hacen caso”, comentó. Aseveró que la oposición teme a esta discusión, porque ellos saben que “les va a salir toda la cola que tienen” y mencionó que, cuando el PAN, PRI y MC quieran hablar sobre ese tema, se puede hacer.

