Asegura Presidente Municipal que no se implementará el programa “Hoy no circula en Juárez”

El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, aclaró que el programa “Hoy no circula en Ciudad Juárez”, no se implementará el próximo año, ni tampoco se tiene prevista una fecha, ya que es un tema que debe analizarse a detalle.

Indicó que aparte, para echar andar un proyecto como éste, es necesaria la suma de recursos que permitan mejorar la movilidad urbana de esta frontera.

El alcalde hizo esta aclaración, luego de que circulara información falsa a través de las redes sociales referente a que en enero del 2025 dará inicio el programa.

“Esto no es cierto. Me parece importante dejar muy claro que son falsas las publicaciones que circulan por redes sociales, se han tomado declaraciones que hice en el sentido de que debemos de analizar cómo nos hemos convertido en una ciudad muy grande, con muchos vehículos y con serios problemas de movilidad y es importante aclarar que en el 2025 este programa no será un hecho en Juárez y tampoco digo que lo vaya a ser más adelante”, aclaró.

El alcalde comentó que no están dadas las condiciones en la ciudad para implementar el programa en un periodo tan corto y aprovechó la oportunidad para invitar a los juarenses a participar en uno de los cinco foros ciudadanos que se llevarán a cabo con el propósito de crear el Plan Municipal de Desarrollo (PMD).

El foro será el próximo 15 de octubre, de 5:00 a 7:30 de la tarde en el Teatro Gracia Pasquel del Centro Cultural Universitario, situado en las avenidas Plutarco Elías Calles y Hermanos Escobar; ese día se analizará el tema de movilidad, por lo que es importante conocer las opiniones de la comunidad, dijo el edil.

“Son bienvenidas todas las propuestas, todas las ideas, evidentemente necesitamos inversión del Gobierno del Estado y del Gobierno Federal para mejorar la movilidad en Juárez, dado que cada día crecemos más, tenemos más vehículos, pero también tenemos que ver más propuestas que tenga la ciudadanía”, expresó.

El Presidente Pérez Cuéllar dijo que estarán considerando las sugerencias ciudadanas que se presenten para el PMD a mediano y largo plazo, inclusive políticas públicas que trasciendan en esta administración de distintos temas que se tienen que analizar.

Los proyectos ya pueden enviarse a la dirección electrónica: www.dialogosjuarez.com, o en los buzones físicos que se encuentran en los Centros Comunitarios y en los encuentros de participación ciudadana.