Este domingo, la presidenta Claudia Sheinbaum cerró su gira nacional con un evento en el Zócalo capitalino, donde se reunió con miles de ciudadanos para rendir cuentas sobre los avances de su primer año de gobierno. La gira incluyó visitas a todos los estados del país, en las que la mandataria informó sobre obras, programas sociales y acciones de su administración.

A las 11:00 horas, Sheinbaum salió de Palacio Nacional rumbo al estrado principal, saludando y abrazando a quienes se encontraban en el lugar. La multitud la recibió con gritos de “Presidenta”, mientras ella se acercaba para tomarse fotos y conversar con los asistentes.

Ya en el estrado, la presidenta se dirigió a la nación y declaró que este gobierno no es suyo, sino del pueblo de México.

“Gobernadores, empresarios, pueblo de México, nos vemos una vez más en este grandioso Zócalo de la República, aquí donde palpita la historia, nos reunimos para conmemorar juntas y juntos, un año del pueblo, porque no es nuestro gobierno, es el gobierno del pueblo de México”

Subrayó que México atraviesa un momento histórico de justicia social, dignidad y respeto a los derechos de todos los ciudadanos. También aseguró que, sin importar quién sea, quien traicione al pueblo deberá rendir cuentas ante la justicia.

Quisiera que olvidáramos cómo se vivía antes, presidentes rodeados de lujos, gobiernos alejados de la gente, construidos al amparo del poder público, pero eso se acabó, porque en este México nuevo no es la excepción, es la regla, y quien traicione o robe a la nación enfrentará la justicia”, comentó, según Milenio.

ElImparcial