Derivado de las labores de seguimiento al homicidio registrado el 16 de noviembre en el fraccionamiento Eco 2000, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) realizó un operativo de búsqueda que permitió ubicar un vehículo vinculado con los hechos e intervenir a un menor de edad en posesión de probable droga en el fraccionamiento Parajes de Oriente.

En coordinación con la Guardia Nacional, detectives de la SSPE realizaron análisis de videovigilancia mediante la Plataforma Centinela y cámaras de domicilios particulares.

Como resultado, se identificó un vehículo presuntamente utilizado para huir tras realizar los hechos delictivos.

Durante recorridos de vigilancia en la calle Custodio de la República, los agentes localizaron una unidad con características coincidentes, al intervenirla, descendió un menor de 16 años.

En la inspección de la unidad se localizaron cuatro bolsas de plástico transparente con aproximadamente 69.7 gramos de hierba verde y seca con las características de marihuana.

El menor, el narcótico y el vehículo Chevrolet Equinox modelo 2011, color negro, fueron asegurados y trasladados para su puesta a disposición ante la Fiscalía General del Estado, a fin de realizar las investigaciones pertinentes del caso.

La SSPE, por instrucción del secretario Gilberto Loya, refuerza sus acciones operativas, de análisis táctico y coordinación interinstitucional para esclarecer hechos violentos y garantizar que con seguridad damos resultados.