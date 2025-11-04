Inicio » Asegura SSPE vehículos, equipo táctico y medio kilo de marihuana en Guachochi
Chihuahua

Asegura SSPE vehículos, equipo táctico y medio kilo de marihuana en Guachochi

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

Como resultado de los operativos permanentes en la zona serrana que realiza la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), los elementos estatales aseguraron este lunes tres vehículos, equipo táctico y medio kilo de presunta droga en el municipio de Guachochi.

Durante las acciones efectuadas en coordinación con personal de la Guardia Nacional y Defensa en la localidad de Siquirichi, los agentes localizaron una camioneta Dodge Ram 2019 con reporte de robo; una Ford F-250 Super Duty 2022 y un Jeep Wrangler 2021, ambos con alteraciones en su identificación vehicular.

También se aseguraron tres chalecos porta placas, cuatro cascos balísticos, tres cargadores de distintos calibres, 13 cartuchos útiles y un envoltorio con hierba verde y seca con características propias de la marihuana, con un peso aproximado de 500 gramos.

Todo lo asegurado fue trasladado a la Fiscalía General del Estado en Guachochi para las investigaciones correspondientes.

banner

El Secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez, instruyó mantener las operaciones coordinadas en la zona serrana para fortalecer la presencia institucional y garantizar la tranquilidad de la población, reiterando que con seguridad damos resultados en todo el territorio chihuahuense.

You Might Also Like

You may also like

Buscan la UACH y Universidad de Colombia ampliar las oportunidades de formación...

Impulsa Hacienda capacitación para la elaboración de las Leyes de Ingresos Municipales...

Notifican nuevas órdenes de aprehensión a miembros de grupo criminal de Cuauhtémoc

Buscarán impulsar el habito de la lectura desde la educación primaria

Revisa Congreso Tablas de Valores de diversos Ayuntamientos del estado

Inauguró la FEI su Semana Académica de la Economía 2025

Juárez noticias All Right Reserved.