Como resultado de los operativos permanentes en la zona serrana que realiza la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), los elementos estatales aseguraron este lunes tres vehículos, equipo táctico y medio kilo de presunta droga en el municipio de Guachochi.

Durante las acciones efectuadas en coordinación con personal de la Guardia Nacional y Defensa en la localidad de Siquirichi, los agentes localizaron una camioneta Dodge Ram 2019 con reporte de robo; una Ford F-250 Super Duty 2022 y un Jeep Wrangler 2021, ambos con alteraciones en su identificación vehicular.

También se aseguraron tres chalecos porta placas, cuatro cascos balísticos, tres cargadores de distintos calibres, 13 cartuchos útiles y un envoltorio con hierba verde y seca con características propias de la marihuana, con un peso aproximado de 500 gramos.

Todo lo asegurado fue trasladado a la Fiscalía General del Estado en Guachochi para las investigaciones correspondientes.

El Secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez, instruyó mantener las operaciones coordinadas en la zona serrana para fortalecer la presencia institucional y garantizar la tranquilidad de la población, reiterando que con seguridad damos resultados en todo el territorio chihuahuense.