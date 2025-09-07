La Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara aseguró 27 bolsas con marihuana, que en conjunto dieron un peso de 353.9 kilogramos. El hallazgo ocurrió en un canal pluvial ubicado en las calles Luis Covarrubias y Agustín Fernández, en la colonia Cinco de Mayo.

El descubrimiento se dio tras una llamada al 911, donde se reportó que varias bolsas de plástico flotaban en el agua, la mañana de este domingo 7 de septiembre.

Al llegar al lugar, los oficiales confirmaron la presencia de las bolsas. En coordinación con Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, realizaron maniobras para extraer los paquetes del canal.

Las bolsas contenían un vegetal verde con características de marihuana, por lo que fueron aseguradas como parte de la evidencia.

El cargamento fue trasladado y puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad encargada de continuar con las investigaciones y determinar el origen de la droga.

