La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en coordinación con la Defensa Nacional, Guardia Nacional y la Agencia Estatal de Investigación, llevó a cabo este viernes un operativo en el municipio de Moris, que resultó en el decomiso de armamento, cartuchos, droga y un vehículo.

Resultado de los movimientos tácticos implementados por la Célula Base de Operaciones Interinstitucional (BOI) en la zona serrana, se detectó el material asegurado.

Estas acciones se realizan de manera permanente para preservar la tranquilidad en regiones que han presentado hechos delictivos.

Las fuerzas de seguridad lograron ubicar sobre la brecha conocida como Pinos Tristes un fusil AK-47 calibre 7.62×39, nueve cargadores para el mismo calibre, 1 mil 700 cartuchos útiles, 6 cintas calibre 5.56 con un total de 900 cartuchos, así como tres bolsas de plástico con aproximadamente 30 kilogramos de marihuana.

Además, se localizó un chaleco táctico y un vehículo Ford F150 modelo 2013, color gris, sin reporte de robo.

Lo asegurado fue trasladado y puesto a disposición del Ministerio Público Federal en las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Ciudad Cuauhtémoc, con la finalidad de dar continuidad a las investigaciones correspondientes.

Con estas acciones, la SSPE refrenda su compromiso de mantener presencia permanente en la zona serrana y continuar trabajando de manera coordinada con instituciones federales y estatales para garantizar la paz y la seguridad de la ciudadanía.