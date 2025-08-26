La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), y en coordinación con la Guardia Nacional, aseguraron un vehículo con reporte de robo y material bélico durante un operativo realizado la noche del domingo 24 de agosto en el municipio de Aldama.

De acuerdo con el reporte oficial, la acción se llevó a cabo a las 22:13 horas en el camino de terracería que conduce al poblado de Chorreras, luego de que una célula de la Base de Operaciones Interinstitucional (BOI) detectara varios vehículos tripulados por civiles armados.

Los sospechosos, al verse superados, emprendieron la huida, por lo que los agentes hicieron un recorrido pedestre en la zona, en el que localizaron una camioneta Chevrolet Silverado/Cheyenne modelo 2019, color negro, con reporte de robo vigente en el Registro Público Vehicular (Repuve).

También, dentro de la unidad se encontraron armas largas, cargadores y cientos de cartuchos útiles.

Armas aseguradas:

Un fusil calibre 7.62x51mm

Un rifle calibre 5.56x45mm

Un rifle calibre .22

Material bélico asegurado:

Tres cargadores calibre 7.62x39mm

Un cargador calibre 5.56x45mm

543 cartuchos útiles calibre 7.62x39mm

114 cartuchos útiles calibre 5.56x45mm

La camioneta y el armamento fueron trasladados a la ciudad de Chihuahua para disposición del Ministerio Público correspondiente.

La SSPE informó que, tras la intervención, los agentes concluyeron la jornada sin novedades en su estado de fuerza y reiteró que continuarán los operativos conjuntos en la región para la disuasión de actividades delictivas.