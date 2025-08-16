En seguimiento a los trabajos de seguridad implementados en el municipio de Guachochi, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) aseguraron dos armas de fuego tras un operativo en la colonia Los Pinos.

La intervención tuvo lugar este viernes, cuando los agentes de investigación realizaban recorridos para la disuasión de los delitos y en la calle Cruz Azul, localizaron a un costado de la cinta asfáltica, una pistola escuadra, calibre .45mm., abastecida con un cartucho y un fusil tipo carabina, calibre 7.62 x 39, con dos cargadores y abastecido con 10 cartuchos.

Las armas fueron aseguradas y puestas a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur para las investigaciones correspondientes y pruebas periciales que permitan determinar si están vinculadas con algún hecho delictivo.

Con lo anterior, la Fiscalía General del estado reitera su compromiso de trabajar de manera permanente en las acciones que permitan brindar seguridad y tranquilidad a la ciudadanía.