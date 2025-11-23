Dentro de las estrategias de seguridad implementadas en la región sur de la entidad, las Bases de Operación interinstitucional (BOI) aseguraron un automotor y diversos objetos de interés criminalístico en el municipio de Matamoros.

La acción se efectuó este sábado 22 de noviembre, en el despliegue operativo en el que participan elementos de la Agencia Estatal de Investigación, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía Municipal.

En un lugar despoblado ubicado en el ejido Las Negras, las autoridades encontraron abandonada una pick up marca Ford, línea Raptor, modelo 2013, de color rojo, con matrículas del Estado de Tamaulipas, equipada con blindaje de agencia.

En el interior de dicho vehículo, se encontraron los siguientes objetos:

01 Costal blanco que contenía 13.3 kilogramos de marihuana.

08 Cargadores de color negro calibre 5.56×45.

01 Chaleco balístico color negro con la leyenda GN-TH.

180 Cartuchos calibre 7.62×51.

200 Cartuchos calibre 5.56×45.

Lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur para las investigaciones correspondientes.