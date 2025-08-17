Tras el reporte de un enfrentamiento entre civiles armados en contra de un grupo de operaciones estratégicas (S.W.A.T.) de la Policía Estatal, personal de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, de la Agencia Estatal de Investigación y Servicios Periciales, acudieron en apoyo.

Los hechos ocurrieron al medio día de ayer sábado, en el Campo No. 110, a la altura de la carretera a Bachíniva.

En el lugar se realizaron recorridos por las diferentes huertas de maíz, ya que civiles armados descendieron del vehículo para darse a la fuga en forma pedestre, dejando sobre la carretera un vehículo marca Ford, línea Super Duty, doble cabina.

Al revisar el automotor, se detectó que contaba con reporte de Robo en Texas, EU. Localizando en el interior de dicho vehículo 15 cargadores para arma larga, 5 cascos balísticos y 2 chalecos antibalas, además de casquillos balísticos asegurados en la escena.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.