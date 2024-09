Aseguran durante cateo armas, cartuchos y títulos de vehículos

En seguimiento a las indagatorias realizadas por la Fiscalía de Distrito Zona Norte, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), cumplimentaron una orden de cateo en un domicilio de la colonia Versalles de Ciudad Juárez, en donde aseguraron armas de fuego, cartuchos y títulos de vehículos.

La acción se llevó a cabo la madrugada de ayer 28 de septiembre, en una vivienda ubicada en la calle Valle de los Olivos número 170; donde se contó con la participaron de Agentes del Ministerio Público y Peritos de la Dirección de Servicios Periciales.

Tras la revisión se aseguró lo siguiente:

•Una caja color blanco con la leyenda Winchester que contiene 25 cartuchos con leyenda en su base “Winchester 12A”

•Base de color negro con 4 cartuchos con la leyenda en su base “380 Auto win”

•46 cartuchos con la leyenda en su base “9 mm luger”

•Base color blanco con 14 cartuchos con la leyenda en su base “380 win”

•Caja color negro con blanco en su interior base negra con 16 cartuchos con la leyenda “380 Auto JAG”

•Bolsa de color negro con rojo en su interior 23 cartuchos con la leyenda en su base “5.7X28” FNB20

•1 cartucho con la leyenda en su base “9mm luger FC”

•1 cartucho con la leyenda en su base “45 Auto + P Federal

•1 cartucho con la leyenda en su base “C”

•1 bolsa de plástico transparente en su interior en su interior 5 cartuchos con la leyenda en su base “45 Auto + P Federal”

•3 cartuchos con la leyenda en su base “45 Auto +P Federal”

•10 cartuchos con la leyenda en su base “45 Auto RP Federal”

•2 cartuchos con la leyenda en su base “Auto 45 W-W”

•3 cartuchos con la leyenda en su base “FC 71 Match”

•Mochila color negro en su interior un arma de fuego color negro con la leyenda COLT DEFENDER CAL. 177 (4.5MM), serie 22G179236.

•Un arma de fuego tipo pistola con la leyenda “MP 45 SHIELD” Smith and Wesson Springfield MA USA serie HDT2357 con cargador metálico color plata con negro con leyenda M&P abastecido con 7 cartuchos con leyenda en su base “45”

•Un arma de fuego tipo revolver color negro con la leyenda “CF” serie 13H15702 PLINK ERTON CAPA CAPPA FIRE ARMS, LTD, DAY TON, OHIO 22 LR, abastecida con 6 cartuchos útiles con la leyenda en su base “C”

•Un arma de fuego tipo fusil color negro con la leyenda JTS, KATY, TX USA, serie MK2025255 con cargador color negro con la leyenda 12GA, abastecido con 4 cartuchos útiles con la leyenda en su base 12GA con mira

•Un arma de fuego tipo rifle color café con negro con la leyenda HENRY REPEATING ARMS MADE IN UNA BKLYN NY KAL 22 RR, serie 069926 con mira telescópica color plata con la leyenda SIMONS, en el interior de una maleta color negro

•Títulos de diferentes vehículos

Lo asegurado quedó a disposición del Agente del Ministerio Público, autoridad que continuará con las diligencias correspondientes, a fin de para dar con el o los responsables del hecho.