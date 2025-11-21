Las autoridades federales en operativos efectuados en tres distintos municipios del estado, aseguraron un total de 146 artefactos explosivos artesanales, diversas sustancias químicas, como mil 600 litros de alcohol etílico, acetona, tolueno y equipos para procesar drogas sintéticas.

En uno de sus desplazamientos por la comunidad de El Chaco, en el municipio de San Ignacio, el personal militar que efectuaron varios recorridos terrestre, en los que lograron localizar un total de 146 artefactos explosivos improvisados, los cuales fueron inhabilitados por una célula especializada en manejo de explosivos, los cuales fueron llevados a un espacio libre, alejado de centros poblados para evitar riesgos en el manejo.

En diversos recorridos por los municipios de Culiacán, Cósala y San Ignacio, en reconocimientos motorizados y terrestres, el personal militar localizo siete áreas de almacenamiento de precursores químicos y dos laboratorios inactivos para elaborar drogas sintéticos.

Las autoridades informaron sobre los hallazgos, dos reactores, dos tambos con 400 litros de tolueno, tres tambos con 600 litros de acetona, seis tambos con 600 litros de alcohol etílico, cuatro tambos con 20 litros de alcohol.

También localizaron dos bidones con 100 litros de tolueno, tres bidones con 49 litros de acetona, tres bidones con 18 litros de alcohol etílico, nueve tambos contenido 540 litros de “Agua POOL “tricloro, desinfectante, cerca de 15 kilos de sosa caustica, siete bidones, una cubeta, cinco garrafones color naranja y una parrilla.

ElUniversal