Elementos del Operativo integrado por la Agencia Estatal de Investigación (AEI), el Ejército Mexicano y Policía Municipal de Chihuahua, detuvieron a una mujer y a dos hombres por delitos contra la salud, durante el cumplimiento de una orden de cateo en un domicilio de la colonia Madera 65, en la ciudad de Chihuahua.

Los elementos policiales, coordinados por la Fiscalía de Distrito Zona Centro, acudieron este martes 12 de agosto a un domicilio ubicado en la calle Salomón Gaytán para cumplimentar la orden judicial expedida por la Jueza de Control del Distrito Morelos, conocedora de la causa penal 3134/2025.

Como resultado del operativo fueron arrestados por posesión de diversos narcóticos, quienes se identificaron como Litzy Marisela T. S., de 29 años, Carlos Martín S. T., de 43 años, y Luis Carlos L. Ch., de 30 años de edad, personas originarias de la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con el reporte, en el domicilio cateado se aseguró lo siguiente: • Dos bolsas de plástico color gris que contenía 2.852 kg de una hierba verde, seca y olorosa, con las características propias de la marihuana.

Un envoltorio con sello hermético de plástico, con 9.1 gramos de una sustancia granulosa y azulada, con las características del estupefaciente conocido como cristal.

Un envoltorio de plástico transparente, que en el interior contenía una sustancia fina y rosa, con las características propias de la cocaína, que pesó 1 gramo.

Dos envoltorios de plástico transparente, que contenía 4.5 gramos de una sustancia blanca y fina, con las características propias de la cocaína.

Dos envoltorios de plástico transparente, en los cuales había 10.1 gramos de una sustancia blanca y fina, con las características propias de la cocaína.

Una bolsa de plástico transparente, con 190 gramos de una hierba verde seca y olorosa con las características propias de la marihuana.

Un vehículo automotor de la marca HONDA, línea CRV, de color negro, modelo 2010.

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Delitos de Narcomenudeo de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, autoridad que llevara a cabo las investigaciones.