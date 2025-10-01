Un fuerte operativo desplegado por autoridades federales en Querétaro permitió el aseguramiento de una de las refinerías clandestinas más grandes detectadas en la región, ubicada en el municipio de Tequisquiapan.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el predio se encontraba en la comunidad de La Trinidad y operaba bajo la fachada de una recicladora. Sin embargo, en su interior fueron halladas calderas artesanales, bombas despachadoras y tanques con capacidad de hasta 400 mil litros de gasolina y diésel.

La intervención requirió el apoyo de especialistas químicos y personal de Protección Civil, debido al alto riesgo por la gran cantidad de material inflamable almacenado en el sitio.

El operativo fue encabezado por la FGR con apoyo de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y corporaciones de seguridad estatal y municipal. Aunque no se reportaron detenciones, las autoridades calificaron el decomiso como uno de los golpes más importantes contra el robo de hidrocarburos en Querétaro.

En una segunda acción, la FGR cateó un taller y pensión de vehículos de carga en el municipio de El Marqués, a la altura de El Colorado, donde fueron localizados tractocamiones, una cisterna y numerosos contenedores, bidones y tinacos llenos de hidrocarburo de procedencia ilícita.

El inmueble quedó bajo resguardo de la Fiscalía mientras continúan las investigaciones para identificar a los responsables y sus posibles nexos con organizaciones criminales dedicadas al huachicol.

