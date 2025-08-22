Dos hombres fueron privados de la vida esta tarde de viernes al momento que ambos se encontraban a bordo de un auto estacionado en una de las calles del fraccionamiento Complejo Cielo.

El ataque armado se registró en las calles Conchos y Jumanos, del citado fraccionamiento y hasta done arribaron elementos municipales como primeros respondientes para atender el llamado.

Fueron vecinos del sector quienes, al escuchar detonaciones de arma de fuego y percatarse del hecho, llamaron a los cuerpos de emergencia a través del número 911.

Vecinos del área manifestaron desconocer a los hoy fallecidos así como no haber observado a quien o quienes perpetraron el ataque, mientras que indicaron que en la zona se escucharon alrededor de nueve detonaciones de arma de fuego.

La zona fue acordonada y resguardada por elementos de las diferentes corporaciones policiacas incluyendo al Ejército y Guardia Nacional para dar paso a las investigaciones a cargo de elementos de la Fiscalía, zona norte.