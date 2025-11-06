Esta tarde-noche se registraron dos nuevos hechos de sangre, en donde dos hombres fueron privados de la vida en diferentes putnos de la ciudad y con solo minutos de diferencia.

El primero de los hechos se registró en las calles División del Norte y Viaducto Díaz Ordaz, donde un hombre fue atacado a balazos y su cuerpo quedo sin vida sobre la banqueta del lugar.

De acuerdo a testigos, el hombre recibió varios impactos de proyectil de arma de fuego, entre ellos, varios en la cabeza, por lo que de inmediato perdió la vida.

Por el momento se desconoce información sobre el o los agresores y el motivo por el cual fue agredido.

Minutos después se registró el segundo asesinato, ahora un hombre que fue agredido a balzos al interior de su vivienda de la colonia Urbi Villa del Campo, donde su hijo lo encontró sin vida.

El hecho se registró en las calles Campos de la Sierra y Campos de los Matorrales, de la citada colonia.

Se dijo que el hombre, de profesión mecánico, fue identificado como David Hidalgo, de 46 años de edad.

En ambos casos, fueron agentes municipales quienes corroboraron los hechos y acordonaron las zonas para dar paso a las investigaciones pertinentes a cargo de elementos de la fiscalía, zona norte.