Un nefrólogo fue asesinado con arma blanca e incluso intentaron quemar su cuerpo, lo que ocasionó un incendio en el departamento donde vivía en el municipio de Mexicali, Baja California.

El ataque ocurrió durante la madrugada del miércoles 6 de agosto contra el doctor Jorge Zúñiga López, de más de 70 años y médico internista, especialista en diálisis y hemodiálisis, quien laboró durante gran parte de su trayectoria en hospitales y clínicas de Issstecali e Issste, con diferentes cargos.

Debido a las condiciones del crimen, la comunidad médica cachanilla se mostró consternada y compartió su pésame en distintos mensajes publicados en redes sociales; hasta el momento, las autoridades no han reportado algún detenido, o detenidos, por el asesinato.

Conforme a los datos policiales, el cuerpo de Jorge Zúñiga López fue encontrado en el departamento 10 de la avenida Obregón y Calle E, en la colonia Segunda Sección, de la capital bajacaliforniana.

De primera instancia fue alertado de un incendio en el sitio; al acudir los bomberos y controlar las llamas, detectaron el cuerpo del nefrólogo: posteriormente fue llevado al Servicio Médico Forense (Semefo), reportaron medios locales.

César Raúl González Vaca, director del Semefo, confirmó en rueda de prensa el ataque contra el doctor, de acuerdo a la información preliminar.

“La Agencia del Ministerio Público de Homicidios Dolosos nos envía el cuerpo, nos solicita la necropsia. Una vez realizada la misma se obtuvo como causa determinante del fallecimiento que son heridas producidas por mecanismo punzo-cortantes penetrantes de cuello y tórax, lo que seccionan grandes vasos… en el cuello tenemos venas y arterias carótidas y yugulares. Eso es lo que provoca el fallecimiento”, detalló el especialista.

Aunque no refirió el número de heridas, trascendió durante la tarde del miércoles que habían sido alrededor de 17.

“Nuestro querido compañero y amigo, el Dr. Jorge Zuñiga López, médico internista y nefrólogo, falleció el día de ayer.

Durante los últimos dos años formó parte fundamental de nuestro equipo, dejando una huella imborrable en colegas, pacientes y amigos. Acompañamos con el corazón a su familia en este doloroso momento y nos unimos en oración por su eterno descanso, deseándole luz y trascendencia espiritual”, expresó el personal del establecimiento Clínica de la Piel.

Proceso