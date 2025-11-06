La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) inició una investigación por la agresión en la que perdió la vida Guadalupe Urban, identificada inicialmente como G.U.C., funcionaria municipal de San Juan Cacahuatepec.

De inmediato, se activó el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio.

Los hechos ocurrieron la mañana del 6 de noviembre de 2025, cuando la Vicefiscalía Regional de la Costa recibió el reporte del hallazgo de un cuerpo sin vida sobre el camino que conduce a la comunidad de San Antonio Ocotlán, Cacahuatepec, indicó Milenio.

Personal especializado se trasladó al lugar para realizar diligencias periciales, procesar la escena e iniciar las primeras indagatorias que contribuyan al esclarecimiento del crimen.

La víctima, regidora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fue asesinada por desconocidos en el domicilio de sus padres.

Según el reporte oficial, dos hombres armados a bordo de una motocicleta la atacaron cuando salía de la vivienda ubicada en San Antonio Ocotlán, adonde había acudido a visitarlos.

La FGEO trabaja en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno para reforzar la seguridad en la región.

Hasta el momento, no hay mayores indicios sobre el feminicidio; sin embargo, la institución señaló que existen al menos dos líneas de investigación, una relacionada con venganza personal y otra vinculada con el pago de una deuda.

La Fiscalía de Oaxaca reiteró su compromiso con la procuración de justicia en casos de muertes violentas de mujeres mediante la aplicación de protocolos con perspectiva de género, con el objetivo de obtener resultados diligentes y efectivos en favor de las víctimas directas e indirectas.

Asimismo, se mantiene el seguimiento puntual de todas las pistas para construir una teoría sólida del caso y llevar ante la justicia a quien o quienes resulten responsables.

Al menos 56 asesinatos de actores políticos se han registrado en México durante el 2025, bajo el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, indicó Animal Político.

Entre las víctimas se encuentran siete alcaldes, incluido el reciente homicidio de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán, de acuerdo con datos de Causa en Común.

ElImparcial