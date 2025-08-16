Un ataque armado en la zona turística de Tulum dejó el saldo de tres personas muertas, quienes se encontraban al interior de un bar al momento de la agresión.

El hecho ocurrió horas después de la visita que realizó la presidenta Claudia Sheinbaum a esta entidad, donde “presumió” la disminución de homicidios dolosos durante 2025.

Fuentes indican que la agresión sobrevino en los primeros minutos de este sábado en un bar ubicado en la avenida Tulum, a escasos metros del palacio municipal de dicho municipio, en plena zona turística de la ciudad.

Testimonios refieren que hombres armados vestidos de blanco se acercaron a sus víctimas, en lo que pareció ser un ajuste de cuentas del crimen organizado.

Dos cuerpos sin vida quedaron tirados a las afueras del local comercial, donde arribaron las autoridades para acordonar el sitio. Mientras que un tercero fue llevado de emergencia a un hospital privado. Horas más tarde se reportó su fallecimiento.

La agresión, de acuerdo con testimonios de medios de comunicación de aquel municipio, ocurrió frente a turistas nacionales y extranjeros que a esa hora departían en la zona de bares.

El ataque sucedió en el contexto de que horas antes la presidenta Claudia Sheinbaum visitó Chetumal, la capital de esta entidad, donde destacó la disminución del promedio de homicidios diarios en Quintana Roo durante 2025, que llegó en julio al 0.77 muertes al día por este delito.

Sin embargo, en Tulum las ejecuciones no cesan. De acuerdo con reportes de medios de comunicación de dicho destino turístico, 36 asesinatos suman en lo que va del año, entre las que se incluye la muerte violenta de José Roberto Rodríguez Bautista, secretario de Seguridad Pública de Tulum, ultimado a balazos en marzo pasado.

Actualmente Tulum es gobernador por el morenista Diego Castañón Trejo. Medios de comunicación señalan que, desde que asumió la titularidad de dicho ayuntamiento, en marzo de 2023, se han registrado alrededor de 170 ejecuciones.

Proceso