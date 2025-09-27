El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (CONALEP) llevó a cabo una nueva jornada del taller Escuela para Padres, en la que participaron más de 500 madres, padres y personas cuidadoras de estudiantes de los diferentes planteles del estado.

La actividad se realizó de manera simultánea en los planteles Chihuahua, Parral, Cuauhtémoc, Delicias, Ciudad Juárez, así como en las extensiones de Santa Bárbara y CAST Juárez, con el propósito de dar continuidad a esta estrategia formativa que busca fortalecer la comunicación familiar y brindar herramientas que apoyen el desarrollo académico y personal de las y los jóvenes.

Directivos de cada plantel, así como personal del Centro de Desarrollo Humano de CONALEP, coordinaron la logística, el recibimiento y la transmisión del taller, garantizando que todas y todos los asistentes pudieran aprovechar al máximo este espacio de aprendizaje.

El director general estatal, Dr. Omar Bazán Flores, reconoció la disposición y compromiso de las familias al participar en esta iniciativa, destacando que:

“La formación integral de nuestros estudiantes no se logra únicamente en las aulas; requiere de un acompañamiento constante en el hogar. Con estos talleres, buscamos reforzar el vínculo entre la escuela y las familias para que nuestras y nuestros alumnos tengan mejores oportunidades de éxito.”

Con estas acciones, CONALEP Chihuahua refrenda su compromiso de trabajar de la mano con la comunidad educativa, impulsando programas que contribuyan a la formación integral, la permanencia escolar y el fortalecimiento de valores familiares.