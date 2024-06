Por www.HBMNoticias.com

La entidad ya aseguró sus dos primeras medallas de oro y éste sábado saldrá por otras 11 más del mismo color que estarán en juego en las finales de esta disciplina del Racquetbol de los Juegos Nacionales CONADE 2024.

Es decir, Chihuahua podría hacer historia logrando la hazaña de traerse 13 preseas doradas en caso de salir victoriosos en cada uno de sus compromisos pactados para éste día en Guadalajara, Jalisco.

Será final entre chihuahuenses, en la categoría Singles Sub 21 varonil con el encuentro de Sebastián Hernández y Jorge Gutiérrez, así como en la categoría singles Sub 12 femenil con Marla Medrano y Michelle Gómez.

Además, la entidad buscará las preseas doradas en la modalidad de Singles, Max Soto en la Sub 12, Danna Portillo en la categoría Sub 14, Miranda Barraza de la Sub 16 y Yanna Salazar en la Sub 21.

De igual manera, buscarán ser campeones nacionales en Dobles: Sebastián Hernández y Jorge Gutiérrez (Sub 21), Marla Medrano y Michelle Gómez (Sub 12), Fernanda Flores y Danna Portillo (Sub 14), junto a Nathalia Guillén y Miranda Barraza y Yanna Salazar haciendo mancuerna con Ivanna Balderrama en la categoría Sub 21.

Por otro lado, en la modalidad de Dobles Mixtos, Chihuahua tendrá representación en la final con: Max Soto y Michelle Gómez (Sub 12) y Sebastián Hernández y Yanna Salazar en la Sub 21.

Asimismo, éste viernes tras quedarse en la etapa de semifinales la entidad amarró un total de siete bronces.