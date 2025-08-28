La jueza de ejecución penal del Poder Judicial del estado de Guerrero, Isis Peralta Salvador, resultó herida en un atentado perpetrado esta mañana en Acapulco.

Reportes preliminares indican que alrededor de las 7:30 de la mañana, en la calle Horacio Nelson del fraccionamiento Costa Azul, dos sicarios en motocicleta atacaron a balazos la camioneta KIA Sportage de la juez que se dirigía a dejar a su hijo al colegio.

Peralta Salvador resultó herida y sufrió una crisis nerviosa por lo que se trasladó a un hospital privado donde su estado de salud fue reportado estable. Su hijo resultó ileso.

Tras el reporte efectivos de la Guardia Nacional, Policía Estatal y Policía Investigadora Ministerial arribaron al lugar para resguardar el área y buscar sin éxito a los agresores. ?

La unidad presentó al menos siete impactos de arma de fuego, dos de ellos en el parabrisas del lado del conductor y uno en el cristal de la puerta trasera izquierda.

Isis Peralta Salvador, con 29 años de carrera en el poder judicial, es juez de ejecución penal del estado en el Distrito Judicial de Tabares con sede en Acapulco.

También ha acompañado al senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, a sus actos de proselitismo para ser de nuevo candidato a gobernador en el 2027.

En abril pasado fue considerada por la gobernadora morenista e hija de Salgado Macedonio, Evelyn Salgado Pineda, como una de las propuestas para ser magistrada del Poder Judicial, pero el planteamiento no prosperó.

Otros integrantes del Poder Judicial de Guerrero han sufrido ataques en Acapulco.

El 30 de junio de 2024, Antonio Sebastián Ortuño, director de Administración y Finanzas del Poder Judicial de Guerrero y una mujer que lo acompañaba, fueron heridos en un ataque a balazos en el fraccionamiento Las Playas, cerca de la costera Miguel Alemán.

Y el 11 de diciembre de 2024 fue asesinado a balazos el magistrado y ex presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edmundo Román Pinzón, cuando salía de los juzgados del palacio de justicia de Caleta en Acapulco.

Proceso