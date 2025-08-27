El periodista Jorge Heras, del informativo Ciudad Capital, fue agredido a golpes en Mexicali, al llegar a su centro de trabajo, alrededor de las 7:56 horas, cuando dos personas que simulaban limpiar la calle lo atacaron.

El periodista contó a medios de comunicación que las personas “traían un raspador de hojas secas, cuando los dos me llaman y me dicen que si me puedo acercar“.

Tras la negativa, ambos le preguntan si les regala un vaso de agua, pero al no escuchar se acerca y comenzaron a golpearlo en la cara.

Heras pudo identificar a los agresores y los describió como un hombre calvo, con bigote, robusto, vestido con camisa negra y pantalón de mezclilla.

“El otro como si trajera un chaleco para limpieza, de esos fosforescentes color naranja, flaco él, entonces cuando me dan el golpe yo alcanzo a ver que uno de ellos como que se quiere mover y yo asumo que trae una pistola u algo”.

Dijo que fue una mujer desde su vehículo quien con su claxon pedía ayuda mientras a él lo golpeaban y le lanzaba mensajes de advertencia para dejar de hacer su trabajo como periodista.

Considero que es un ataque directo hacia mi persona, hacia mí, no los conozco, no tengo ni la más mínima idea de quiénes son; no tengo ningún problema personal ni familiar, ni de dinero, ni de absolutamente nada.

Tras conocer los hechos, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, expresó su respaldo al comunicador y calificó la agresión como “un acto cobarde que atenta no solo contra su integridad, sino también contra la libertad de expresión y el derecho de toda la sociedad a estar informada”.

La mandataria condenó el suceso a través de un mensaje en redes sociales y reiteró su respaldo absoluto a quienes ejercen el periodismo.

Nadie debe tener miedo de decir la verdad, y ninguna crítica puede ni debe ser respondida con violencia.

Asimismo, afirmó que la Fiscalía General del Estado ya inició las investigaciones correspondientes para determinar a los responsables y garantizar que no quede impune.

La gobernadora enfatizó que “seguiremos hasta dar con los responsables de esta agresión”, subrayando que la violencia contra periodistas es inaceptable y amenaza uno de los pilares fundamentales de la democracia.

Aristegui