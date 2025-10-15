Inicio » Ataque con drones sacude Zinapécuaro: grupo armado lanza ofensiva contra presidencia municipal
Ataque con drones sacude Zinapécuaro: grupo armado lanza ofensiva contra presidencia municipal

La madrugada del martes 14 de octubre, un grupo armado atacó la presidencia municipal de Zinapécuaro, Michoacán, utilizando armas de alto calibre y explosivos lanzados desde drones. El ataque, atribuido a un grupo criminal, dejó una mujer lesionada y severos daños a viviendas y a la infraestructura del C5 estatal.

El enfrentamiento comenzó cerca de las 3:00 a.m. y se prolongó por unos 20 minutos. Videos grabados por vecinos muestran el estruendo de las ráfagas y detonaciones que obligaron a las familias a resguardarse.

La Presidencia Municipal de Zinapécuaro emitió un comunicado condenando los hechos y solicitando el apoyo urgente de las fuerzas estatales y federales. Elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Guardia Civil desplegaron un operativo especial para localizar a los responsables.

Zinapécuaro ha vivido en los últimos años una escalada de violencia derivada de la disputa entre grupos del crimen organizado por el control de rutas y territorios estratégicos. Comerciantes y transportistas han denunciado extorsiones y cobros de cuotas, mientras la debilidad institucional ha limitado la respuesta policial.

La violencia ha provocado desplazamiento de familias, cierre de negocios y pérdida de confianza en las autoridades, sumando a Michoacán un nuevo episodio de terror que evidencia el dominio criminal sobre amplias zonas del estado.

