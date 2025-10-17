El ejército de Estados Unidos realizó un nuevo ataque el jueves contra una presunta nave de narcotraficantes en el Caribe, y por primera vez, hubo sobrevivientes entre la tripulación, según informó un funcionario estadounidense a la agencia Reuters.

El Pentágono no ha emitido comentarios oficiales, pero este sería el quinto ataque de Washington contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico frente a las costas de Venezuela. Las operaciones previas dejaron al menos 27 muertos, lo que ha despertado preocupación entre legisladores y juristas que cuestionan la legalidad de estas acciones.

El gobierno del presidente Donald Trump ha justificado los ataques argumentando que Estados Unidos “ya está en guerra contra los grupos narcoterroristas venezolanos”, lo que —según su administración— legitima el uso de la fuerza militar.

Videos difundidos por el propio gobierno estadounidense muestran embarcaciones completamente destruidas, sin registros previos de sobrevivientes. La aparición de testigos directos podría modificar la narrativa oficial y abrir un debate sobre posibles violaciones al derecho internacional humanitario.

El despliegue militar en la región incluye destructores con misiles guiados, aviones F-35, un submarino nuclear y más de 6,500 soldados. Paralelamente, Trump confirmó que la CIA ha recibido autorización para realizar operaciones encubiertas dentro de Venezuela, alimentando sospechas de que Washington busca presionar directamente al gobierno de Nicolás Maduro.

Expertos advierten que estas operaciones podrían marcar una nueva etapa de confrontación en el Caribe, donde la línea entre lucha antidrogas y conflicto político se vuelve cada vez más difusa.