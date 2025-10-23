Inicio » Ataque letal de EE.UU. en el Pacífico: mueren dos “narcoterroristas” frente a Colombia
Ataque letal de EE.UU. en el Pacífico: mueren dos “narcoterroristas” frente a Colombia

by Guayo Cab
El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, confirmó que el Ejército de Estados Unidos realizó un ataque letal contra una embarcación presuntamente dedicada al narcotráfico frente a las costas de Colombia, dejando dos muertos.

“Había dos narcoterroristas a bordo durante el ataque, que se llevó a cabo en aguas internacionales. Ningún soldado estadounidense resultó herido”, declaró Hegseth.

Se trata del octavo ataque desde el 2 de septiembre, cuando la administración Trump ordenó a las fuerzas de Operaciones Especiales emprender una ofensiva contra embarcaciones acusadas de transportar drogas desde Sudamérica, tratándolas como combatientes y no como delincuentes.

Según la Casa Blanca, las operaciones —con siete acciones previas y 32 muertos— forman parte de una “guerra contra el narcoterrorismo”. Sin embargo, juristas internacionales cuestionan su legalidad, al señalar que las fuerzas armadas no pueden atacar a civiles fuera de un conflicto declarado.

Sudamérica produce la mayor parte de la cocaína mundial, y las rutas marítimas del Pacífico y el Caribe son clave en el tráfico hacia Norteamérica. Trump ha centrado su discurso en Venezuela y su presidente, Nicolás Maduro, acusado de narcotráfico desde 2020.

Fuentes del Pentágono admiten que se evalúan nuevas “acciones terrestres” y operaciones encubiertas en la región, lo que ha elevado las tensiones diplomáticas.

