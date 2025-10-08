Miércoles 8 de Octubre del 2025

La Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) atendió a una perrita de raza pitbull que sufrió violencia por parte de un hombre, quien la amarró con una soga a un árbol.



Alma Edith Arredondo Salinas, titular de la dependencia, indicó que la denuncia se hizo a través del Centro de Respuesta Inmediata (CERI), por parte de vecinos y el rescatista Oswaldo Robledo.



El personal de DABA trasladó a la perrita hasta las instalaciones ubicadas en El Chamizal, ya que iba en estado de shock, con 41 grados centígrados de temperatura y convulsiones constantes, mismas que no pudieron ser controladas.



“Fue atendida por nuestros médicos veterinarios y el rescatista siempre estuvo pendiente en el acompañamiento. Los médicos de DABA tomaron la decisión de aplicarle la eutanasia debido al estado crítico en que se encontraba”, dijo la funcionaria.



El cuerpo de la mascota se encuentra en el Centro de Anatomía y Patología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde le harán la necropsia de ley.



El responsable, de 25 años de edad y quien lleva el nombre de Luis Eduardo, fue detenido por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado, mientras que DABA estará pendiente del procedimiento legal, comentó Arredondo.



“Es lamentable que continuemos con este tipo de casos, como Dirección continuaremos haciendo lo que nos corresponde con la parte legal y jurídica para que este caso no quede impune”, señaló la directora de la dependencia.



Mencionó que en éste y todos los casos similares, DABA actúa con la transparencia que la caracteriza, siempre cuidando los protocolos establecidos con el objetivo de hacer justicia por los animales.