Personal de la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez recorrió las calles de la colonia Campestre Virreyes, atendiendo de manera directa las solicitudes de los vecinos.

Durante el recorrido, la ingeniera Paola Moreno, directora de Operación y el contador Miguel Spíndola, director Financiero, escucharon y levantaron cada una de las peticiones casa por casa, con el compromiso de darles solución a la brevedad.

Al terminar la visita, la J+ llevó al parque de la colonia, una feria de servicios que reunió a cientos de personas, en donde se ofrecieron convenios y descuentos, además de módulos de vacunación, actas de nacimiento, inscripción a Medi Chihuahua y cartas de no antecedentes penales.

Una de las beneficiarias fue Elizabeth Saldaña, vecina del sector, quien obtuvo un descuento de más del 80 por ciento en su adeudo de agua, su saldo era de 140 mil pesos por tratarse de una vivienda deshabitada, y se redujo a 16 mil pesos gracias a las facilidades otorgadas durante la feria.

“El descuento que me hicieron fue de entre un 87 y un 90 por ciento me quedo en 16 mil pesos y de esa cantidad me dieron un 30 por ciento de oportunidad para hacer el pago y lo demás lo pagaría, por mes a 12 meses, me parece perfecto las campañas que están haciendo porque mucha gente se puede acercar y tiene oportunidad de arreglar lo de sus propiedades”, comentó.

La J+ en acción reafirma su compromiso de cercanía y atención a las familias juarenses, trabajando todos los días para brindar soluciones y fortalecer la cultura del cuidado del agua.