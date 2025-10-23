La Dirección General de Protección Civil informó que durante la mañana de este jueves, personal operativo de la dependencia atendió una emergencia derivada de un incendio en un vehículo, registrado en el fraccionamiento Parajes del Sol.



Los elementos arribaron al lugar para realizar las labores de control y sofocación del fuego, logrando evitar que las llamas se propagaran hacia otros automóviles o estructuras cercanas.



De acuerdo con el reporte oficial, no se registraron personas lesionadas durante el incidente.



La dependencia exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones y seguir las recomendaciones preventivas, como revisar periódicamente el sistema eléctrico y de combustible del vehículo, no transportar líquidos inflamables dentro del automóvil, contar con un extintor en buen estado y con carga vigente.



Asimismo, se recomienda que en caso de detectar humo o fuego, detener el vehículo, apagar el motor y alejarse a una distancia segura, notificando de inmediato a los servicios de emergencia.