El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Parques y Jardines, llevó a cabo labores de mantenimiento en distintos espacios públicos del fraccionamiento Las Haciendas Universidad, como parte de las acciones permanentes para conservar en buen estado las áreas verdes de la ciudad.

Las cuadrillas municipales realizaron trabajos de limpieza general, corte de hierba y retiro de basura en la glorieta ubicada entre las calles Playa La Antigua y Playa del Carmen, así como en los parques situados sobre las calles Hacienda Buenavista y Hacienda del Real, en el fraccionamiento Hacienda de las Torres Universidad.

El titular de la dependencia, Daniel Zamarrón Saldaña, destacó la importancia de mantener estos espacios en condiciones adecuadas para el disfrute de las familias.

“Estas labores forman parte del programa continuo de atención a parques y áreas verdes en todos los sectores de la ciudad. Nuestro objetivo es ofrecer entornos limpios, seguros y agradables que contribuyan al bienestar de la comunidad”, señaló Zamarrón Saldaña.

La Dirección de Parques y Jardines continúa trabajando en diferentes zonas del municipio, atendiendo reportes ciudadanos y reforzando las acciones de limpieza y mantenimiento en espacios públicos.