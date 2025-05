–“Aquí todo sigue igual, aquí no hay novedad”

—Las remesas son motivo de festejo en la 4T

—Pese a logros de la cuatroté mexicanos van a EU

Una verdadera “chunga” es la que aprobaron en el Consejo Nacional de Morena, donde sus 364 consejeros votarán por las reglas hipócritas dictadas desde Palacio Nacional. Esto se convertirá en una simulación ruidosa, pero así son los de la 4T, con sus múltiples caras.

No deberán adelantar pre-campañas ni campañas; no podrán heredar cargos (salvo los administrativos); no podrán utilizar ropa, joyas y accesorios personales de marca; no podrán usar helicópteros y aviones prestados de origen público o de “amigos”; no podrán emplear vehículos ostentosos, ni camionetas blindadas (salvo las de sus encargos oficiales); no podrán realizar fiestas ostentosas; no podrán vivir en la opulencia (por ejemplo, en el Campestre); no podrán hacer turismo de primera clase ni viajar en clase premier; no comer en restaurantes de lujo; y les faltó añadir que no podrán ir a los tables, etc.

Con este reglamento tan monástico, al pueblo bueno y sabio de México se le asegura que ya no robarán, ¿verdad?

“Solo espérense a salir del cargo” parece ser la sugerencia de Claudia Sheinbaum Pardo.

*********

La senadora Andrea Chávez sigue haciendo precampaña por todo el estado, aunque ahora un poquito más discreta. Es el relevo generacional del nuevo régimen autodenominado el 2P de la 4T. Nada les va a afectar; si no es candidata a gobernadora, lo será para otro cargo y seguirá viento en popa. Algo parecido les pasará a Cruz Pérez Cuéllar y a su seguidor Alejandro Pérez Cuéllar, pues algo les van a dar.

Estos no castigan a sus corruptos; ahí tenemos el ejemplo de Francisco Garduño. Al menos el PRIAN envió a algunos de sus miembros devotos a prisión, unos a otros; inclusive, algunos los mandaron a la banca definitiva.

Comenzando por Plutarco Elías Calles y siguiendo con Díaz Serrano, Gutiérrez Rebollo, Raúl Salinas, César Duarte, Villanueva, Javier Duarte, etc., o mínimo los hicieron apestados o desterrados.

Y eso que las preprecampañas de Cruz Pérez Cuéllar y Andrea Chávez traen un fuerte olor a dinero de orígenes públicos e ilegales, pero como dice la canción “Aquí todo sigue igual, aquí no hay novedad”, como estar en la 4T.

*********

La celebración de las remesas enviadas por los paisanos desde Estados Unidos plantea una pregunta: ¿es realmente motivo de festejo? El gobierno actual y el Banco de México lo consideran un triunfo económico.

Y es que, en el primer trimestre de 2025, las remesas a México alcanzaron un récord de 14,269 millones de dólares. En marzo de 2025, se recibieron 5,150 millones de dólares a través de 13.4 millones de transacciones, lo que representa un crecimiento anual del 2.7%.

El 98.8% de las remesas se realizaron mediante transferencias electrónicas, sumando 14,109 millones de dólares. Las remesas en efectivo, especie o money orders representaron el 0.9% y 0.3% del total, con 123 y 37 millones de dólares respectivamente. Además, el 51% de las remesas se cobraron en efectivo, totalizando 7,196 millones de dólares.

Sin embargo, estas remesas representan la búsqueda de mejores condiciones económicas y, en muchos casos, el escape del acoso de la delincuencia organizada. Esta realidad muestra una perspectiva distinta a la celebrada por el gobierno de la 4T.

**********

El éxito de los programas tan cacareados como las múltiples becas del Bienestar, el incremento del salario mínimo, la reducción de las jornadas laborales de 48-44 horas a 40 a la semana, la eliminación de la corrupción, la devolución al pueblo de lo robado, la mejora del IMSS como en Dinamarca, la vacuna anticovid Patria, el Plan México y la eliminación de aranceles deberían reflejarse en que los mexicanos no siguieran siendo el porcentaje nacional más alto de los que aspiran y migran en búsqueda de una mejor vida a EUA.

También debería notarse en la disminución de jóvenes reclutados por el narco y en que los trabajadores de la industria maquiladora vivieran felices y sus ingresos fueran suficientes para llevar una vida digna. Entonces, ¿qué está pasando realmente?

**********

¿Qué seguirá después del anuncio de Estados Unidos de que cerrará al tráfico comercial el Puente Libre? Se viene la modernización de dicho cruce por parte de los estadounidenses, incluyendo la construcción de varios niveles y garitas. Sin embargo, del lado mexicano no se prevé ningún proyecto hasta ahora.

¿Será como en el pasado cuando ellos modernizaron el distribuidor vial Spaghetti Bowl y aquí solo se reconstruyó el puente gemelo Carlos Villarreal con una ingeniería de mediados del siglo XX? Se le pusieron unos barandales de escuela primaria y se escarbó por debajo para desnivelar y evitar inundaciones. ¡Ufas!

¿Qué pasará con los cruces ya saturados de Geronimo y Zaragoza? Al cruce de Guadalupe, los empresarios de tráileres le hacen “las cruces” por su ineficiencia. ¿Acaso tampoco se mejorarán?

Y así pretenden, por decreto, modernizar al país con el flamante “Plan México”.

*********

En abril, Donald Trump propuso a Claudia Sheinbaum el uso del Ejército de Estados Unidos en México contra el narcotráfico, lo cual ella rechazó, prefiriendo la colaboración sin presencia militar estadounidense.

En la narrativa de Claudia Sheinbaum ella aseguró que rechazó la propuesta del presidente Trump sobre la participación de soldados estadounidenses en México para la lucha contra el narcotráfico.

Lo que muchos “nacionalistas” no ven es que la estrategia y tácticas de negociación de Trump son muy claras. Él sabe que Sheinbaum se envolverá en la bandera cuatroteista y rechazará la propuesta, pero eso es precisamente lo que quiere: presionarla para que actúe con mayor rapidez y destine más recursos a la lucha contra el narcotráfico y la migración.

Por supuesto, la DEA, el FBI y el Ejército actúan sin preguntar ni pedir permiso. Faltaba más, faltaba menos.

**********

El panorama actual, con la elección judicial en donde están involucrados diversos actores políticos como partidos, gobiernos, poderes políticos, abogados, empresarios y narcotraficantes, nos lleva a prever una elección controlada por unos pocos.

Además de sindicatos, delincuencia organizada, etc. será una elección corporativa, un vil acarreo de votantes y listados a modo.